  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس والجهاد الاسلامي تهاجمان الرئيس عباس بسبب لقائه غانتس

الإثنين 30 أغسطس 2021 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد الاسلامي تهاجمان الرئيس عباس بسبب لقائه غانتس



غزة / سما /

استنكر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، يوم الإثنين، لقاء الرئيس  محمود عباس بوزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس.

وقال القانوع في تصريح صحفي إن "لقاء عباس بوزير الحرب الصهيوني المجرم غانتس هو طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء".

وأضاف المتحدث باسم حماس أن "عباس يواصل مسلسل السقوط والتخلي عن القيم الوطنية ويعمل على تجميل وجه الاحتلال". ودعا، كل مكونات شعبنا وقواه الحية لتشكيل جبهة رفض لهذا السلوك المشين والذي لا يمثل شعبنا إنما يمثل عباس نفسه حسب تعبيره .
 

من جانبه أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي ان لقاء "عباس غانتس" الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة لشعبنا ، مشيراً الى ان دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من "غانتس"، لا تزال على الأرض لم تجف بعد.

وقال سلمي خلال تصريح له تعقيباً على اجتماع "عباس غانتس ان السلطة ورئيسها يديرون الظهر للتوافق الوطني ويضعون شروطاً تخدم الاحتلال لاستئناف الحوار الوطني ، بينما يتسابقون للقاء قادة العدو ويضعون يدهم في الأيدي الملطخة بالدماء البريئة، ويعززون ارتباط السلطة أمنياً وسياسياً مع عدو الشعب الفلسطيني !

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على جاسوسة الموساد التي جهزت لاغتيال قادة فتح في بيروت

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

ميخائيل ميلشتاين: السنوار يعمل في ضوء اعتباراتٍ ذكيّةٍ وبواسطة أسلوب “التجربة والخطأ”

ضجة في الأردن.. عندما يكشف “أمير هاشمي” وشقيق الملك عن ركبته العارية تضامنا مع “فتاة ”

الشيخ: الرئيس عباس يلتقي بني جانتس في رام الله

فيديو: هل غفا بايدن أثناء لقائه بينيت؟ الصحافة الاسرائيلية توضح الحقيقة

الأخبار الرئيسية

الصحة في غزة : تسجيل حالتي وفاة و 1354 اصابة جديدة بفيروس كورونا

غانتس

بعد لقاء عباس غانتس.. مقرب من بينيت: لا حل سياسي مع السلطة ولن يكون

غانتس

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

مصدر : الفصائل قرّرت الاستمرار بعمليات الضغط الشعبي على طول حدود غزة

"يسرائيل هيوم": هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية