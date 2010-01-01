الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

رام الله / سما /

قال مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، إن غانتس التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، الليلة الماضية.



وأوضح مكتب غانتس، أن اللقاء ناقش القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية بين الطرفين.



وأضاف أن غانتس أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة في الضفة الغربية.



وأشار مكتب وزير الجيش إلى أن الطرفين ناقشا أيضًا تشكيل الواقع الأمني والاقتصادي والمدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وحضر الاجتماع رئيس مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية غسان عليان والوزير الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.



وفي نهاية المناقشة المهنية، عقد وزير الجيش بيني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية عباس اجتماعًا فرديًا.



من جهته، قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن أبو مازن التقى في رام الله وزير الجيش بيني غانتس، وبحث معه العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها.



يشار إلى أن هذا أول لقاء رسمي لمسؤول حكومي إسرائيلي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ عام 2010.