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اكتشف الإسم الحقيقي لـ شيرين عبدالوهاب

الأحد 29 أغسطس 2021 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشف الإسم الحقيقي لـ شيرين عبدالوهاب



وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو نادر للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قبل الشهرة عندما كانت تقوم بالغناء في الأفراح الشعبية التي تقام بالشوارع . 

وظهرت شيرين عبدالوهاب في هذا المقطع المتداول، وهي في مرحلة الشباب والغريب في الامر أن شيرين كان يطلق عليها اسم “سمراء الجمل” وذلك نسبة إلي الموسيقار أحمد الجمل الذي كانت تعمل معه شيرين عبدالوهاب في هذا التوقيت، وقدمت شيرين بالمقطع أغنية قديمة نالت اإعجاب كافة الحضور.

يُذكر أن “شيرين” غنّت في بداياتها بحفلات الأفراح الشعبية، وبعد تعاملها مع المنتج نصر محروس وإطلاقها أغنية “آه ياليل” التي فتحت أبواب الشهرة لها، اشتهرت باسم “شيرين آه ياليل”. وسبق أن صرحّت أنها لا تشعر بأي استياء عندما يقال عنها ذلك، لأن الأغنية كانت السبب في شهرتها.

علي ناحية آخري، تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب للعودة إلي الحفلات الغنائية الصيفية مجددا بعد غياب دام لفترة طويلة، وستحيي شيرين الحفل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر، وقد طرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر الحفل والتي ستتراوح بين 500 ريال إلي 300 الاف ريال سعودي . 

في السياق ذاته، اقتربت شيرين عبدالوهاب علي الانتهاء من تسجيل كافة اغاني البومها الجديد الذي تعمل عليه الفترة الماضية؛ وذلك بحسب ما أعلن زوجها المطرب والملحن حسام حبيب عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة “تويتر” . 

وكانت شيرين قد ظهرت مؤخرًا في حفل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ عدة أسابيع .

#شيرين عبدالوهاب

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