  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مواصفات وسعر لابتوب شاومي Mi NoteBook 15 PRO

الأحد 29 أغسطس 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواصفات وسعر لابتوب شاومي Mi NoteBook 15 PRO



وكالات / سما /

تعتبر شركة شاومي من الشركات التي نجحت في تصنيع اجهزة خلوية وقد تم بيع عدد كبير منها بمواصفات من المتوسط الى العليا وقد اسرحت شركة شاومي عن لابتوب جديد اتيح الى الاسواق و يعد من افضل الابتوبات التي تقدم مميزات جديدة فيه وهو لابتوب شاومي Mi NoteBook 15Pro الذس ياتي بمواصفات عالية جداً و امكانات قوية، حيث يضم الجهاز معالج من الجيل العاشر من معالجات انتل Intel Core i5-10210U للخير الاساسي و معالج اقوي منه هو Intel Core i7-510U للخيار الاعلى، كما اضيف بطاقات رسومية من نوع Nvidia Geforce MX350 مع ذاكرة  عشوائية من نوع DDR4 وبتردد 2666 هيرتز، هناك مواصفات و اسعار سوف اعرضها لكم اعزائي القارئين .

مواصفات لابتوب شاومي Mi NoteBook 15PRO

يدعم الجهاز نظام تشغيل من نوع ويندوز 10 هوم .

شاشة بقياس 15.6 بوصة زمن نوع LCD، وبدقة 1080×1920بكسل، مع مستوى سطوع قوي جداً بقدر 300 شمعة، طبقة الزجاج سميكة من نوع جوريلا جلاس .

يضم الجهاز لوحة مفاتيح مضاءة من الخلف، الى جانب مستشعر حساس البصمة .

يحتوي الجهاز على منفذي USB-C، وايضاً منفذي USB-A مع منفذ خاص للسماعات .

يحتوي على بكارية بقوة 60 واط تعمل في 17 ساعة متواصلة، كما انها تشحن 50% في غضون 40 دقيقة .

ياتي لابتوب شاومي بوزن 2كيلوجرام .

يتوفر الابتوب بسعر حوالي850 دولار امريكي لاصدار Corei5 8جيجارام و 512جيجابايت، و بعر 1000دولار امريكي لاصدار 16جيجارام و 1تيرابايت لcore i7.

#شاومي #لابتوب

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

تفسير بينيت لـ”الوضع الراهن”: لا ضم ولا دولة فلسطينية.. حكم عسكري حتى الطرد

معاريف: السلطة في حالة ضعف والأنظار تتجه نحو غزة.. وإسرائيل تحاول صياغة قواعد جديدة..

فيديو ..وزير خارجية إيران يسترسل في حديثه مع السيسي ويرتكب خطأ برتوكوليا

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

ضابط اسرائيلي : ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث في غزة

سخرية من وزير الخارجية الإيراني بسبب كلمته باللغة العربية خلال قمة بغداد

الأخبار الرئيسية

ميخائيل ميلشتاين: السنوار يعمل في ضوء اعتباراتٍ ذكيّةٍ وبواسطة أسلوب “التجربة والخطأ”

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و478 حالة تعافٍ في فلسطين

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

بينت

اذاعة عبرية : جدال بين وزير الخارجية الامريكي و بينت والسبب قطاع غزة

وزراء اسرائيليون يهددون غزة وواشنطن تعطي الضوء الاخضر لـ"تل أبيب" لمهاجمة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية