مستوطنون يحطمون المركبات في الخليل

رام الله / سما /

قال الناشط عارف جابر من تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، ان مجموعة من المستوطنين قامت بعد منتصف الليلة الماضية، بتحطيم زجاج عدد من المركبات في حارة جابر القريبة من المسجد الإبراهيمي.

من جانبه، قال بديع الدويك رئيس الهيئة الأهلية لتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، بأن هناك تصعيد في عمليات اعتداء المستوطنين، ضد العائلات الفلسطينية وممتلكاتهم، في محيط البؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة من مدينة الخليل.

واشار الى ان هذه الاعتداءات تتزامن مع اعتداءات وانتهاكات جنود الاحتلال، حيث قاموا وبشكل مفاجئ الليلة الماضية، بإغلاق منطقة تل الرميد وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل وتم منع المواطنين من دخول والخروج من الحواجز العسكرية التي تحاصر المنطقة، ما اضطر السكان للانتظار ساعات امام هذه الحواجز قبل ان يسمح لهم بالوصول الى بيوتهم.