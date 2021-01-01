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ضابط اسرائيلي : ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث في غزة

الأحد 29 أغسطس 2021 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط اسرائيلي : ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث في غزة



القدس المحتلة / سما /

قال إيلان إيزيكسون، ضابط أمن المجلس الإقليمي إشكول انه ليس من الممكن  أبدًا فهم ما يحدث على الجانب الآخر -غزة_.

واوضح في تصريحات لاذاعة الجيش انه  لم نتفاجأ بالحرائق والتوترات عند الحدود مع غزة، نحن نفهم دائمًا أن هناك اتجاهًا للتصعيد، لكن في النهاية نحن الطرف المتضرر، ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث على الجانب الآخر -غزة- ولكن من الأفضل أن نكون مستعدين.

يذطر ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي،قصفت  فجر اليوم الاحد عدة اهداف ، للمقاومة الفلسطينية في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وزعم الإعلام العبري، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي هاجم قطاع غزة، ردًا على البالونات الحارقة والأحداث التي وقعت الليلة الماضية على السياج الفاصل.

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