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الصحة بغزة: توقعات بزيادة أعداد المصابين بكورونا خلال الأيام القادمة

السبت 28 أغسطس 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: توقعات بزيادة أعداد المصابين بكورونا خلال الأيام القادمة



غزة /سما/

حذرت وزارة الصحة بغزة، أن من تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا لا يستطيع تلقي اللقاح.

وقال مدير الرعاية الأولية في الوزارة د. مجدي ضهير، في تصريح لـ"إذاعة القدس"، إنه يمكن للمصاب الذي لا تظهر عليه الأعراض ان يتلقى اللقاح، مشيرًا إلى أنه لن يتأثر سلبيًا.

وأضاف ضهير، أن من أصيب وتعافى لا مشكلة حال تلقى اللقاح، مبينًا أن عدم ظهور الأعراض بالإصابة يعني أن مناعة الشخص قوية.

وأوضح أن السياسة العامة لوزارة الصحة، توصي بتلقي اللقاح بعد الشفاء من الإصابة، مبينًا أنه لا يوجد توصية في العالم لجهة إجراء الفحص قبيل تلقي اللقاح.

وتابع: "نحتاج إلى 5 أسابيع ليأخذ الشخص الذي تلقى اللقاح المناعة المطلوبة، واللقاح هو السبيل لعدم الدخول في موجات جديدة من انتشار فيروس كورونا".

وتوقع ضهير، زيادة في أعداد الإصابات خلال الأيام القادمة، لافتًا أن القطاع الصحي لا زال قادرًا على التعامل مع الحالة الوبائية.

وبّين، أن التوصية بالجرعة الثالثة للقاح فايزر وموديرنا تكون بعد 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مشيرًا إلى أننا في قطاع غزة لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.

كما أوضح أنه يمكن للشخص أن يتلقى الجرعة المعززة بعد 8 أشهر حتى لو كان لقاحًا من نوع آخر، بغض النظر عن نوع اللقاح.

وذكر ضهير، ان هناك حملة بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم ستنطلق لإعطاء اللقاح للطلبة من الصف العاشر وحتى الثاني عشر داخل مدارسهم.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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