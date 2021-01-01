الصحة تتوقع ذروة الموجة الحالية من كورونا.. وتحذر: قطاع غزة دخل موجة ثالثة عنيفة لعدة أسباب

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة، مساء اليوم، أن هناك إقبال شديد من المواطنين لتلقي لقاح كورونا وتلقى أكثر من 45 ألف مواطن اللقاح خلال الأيام الأربعة الأخيرة

وأوضح القدرة في تصريحات صحفية، أن وزارته تسير بخطوات متوازية، الأولى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد، والثانية تلقي لقاح كورونا، والخطوتين متكاملتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة، إن قطاع غزة دخل موجة ثالثة ستكون عنيفة لعدة أسباب، أولها وجود سلالة دلتا المتحور وهو ما يزيد من تفشي الوباء، ونحن في حالة جهوزية تامة للتعامل مع الوضع الوبائي

وأشار القدرة الى أن الالتزام بإجراءات الوقاية وتلقي لقاح كورونا كفيلان بالخروج من موجة كورونا بأقل الخسائر، وسيعطي فرصة أكبر لعدم التوجه لتشديد الإجراءات التي تؤثر على مناحي الحياة

وتوقع القدرة، ذروة موجة كورونا الحالية في سبتمبر المقبل، ومدى قدرة المجتمع الخروج من الموجة بأقل الخسائر اتباع إجراءات السلامة وارتداء الكمامة وتلقي لقاح كورونا

ودعا، المواطنين للالتزام بارتداء الكمامة والحصول على لقاح كورونا، ولا غنى عن أحدهما