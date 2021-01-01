وجهت تحذير للاحتلال.. المشتركة للبالونات الحارقة والارباك تعلن بدء التصعيد التدريجي مساء اليوم

غزة / سما /

أعلنت الغرفة المشتركة لوحدات البالونات الحارقة والمتفجرة والإرباك الليلي يوم السبت، أن التصعيد التدريجي سيبدأ من مساء يوم السبت في فعاليات الإرباك الليلي شرق موقع ملكة شرق قطاع غزة، على أن يبدأ من يوم الأحد إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.

ووجهت الغرفة المشتركة التحية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وخاصة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، والتحية لأرواح الشهداء، شهداء معركة قيد الأحرار وفك الحصار والتي كان آخرها استشهاد الطفل عمر أبو النيل.

وقالت الغرفة المشتركة:" إن الحصار المستمر على قطاع غزة يدفعنا ان نجعل حياة مستوطني الغلاف جحيم ومنطقة غير قابلة للحياة"، لافتة الى انها اتحذت قرار و لا رجعة للوراء ولا مهلة بعد الان بعد أن منحنا المدة الكافية لذلك.

وأكدت الغرفة على أن التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات شعب يعيش تحت وطئة الحصار منذ 14 عام،

ودعت الغرفة الوسطاء لكسر الحصار على أرض الواقع، مضيفاً أن في ذلك كسر الحصار كامل عن قطاع غزة دون شرط او قيد.

وأكدت الغرفة على المطالب الفلسطينية واضحة وعادلة وحق للشعب الفلسطيني وقد قدمت للوفد الفلسطيني المقاوم.

وحذرت الغرفة الاحتلال الإسرائيلي أن أي استهداف قد يطال أي أحد من أعضاء الغرفة، سيكلفه ثمن لم يكن يوماً في حساباته قائلاً:" ووارد جداً ان نغادر الميدان ونترك الكلمة لأصحاب الراجمات من أبطال المقاومة الفلسطينية كي تدافع عن شبابنا الثائر ان حصل اي مكروه لهم، وما زال في جعبتنا الكثير إن لم يرضخ العدو لمطالبنا".