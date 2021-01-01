نتائج نهائية ..فتح تفوز ب١١ مقعدا بنقابة المهندسين وتخسر النقيب

رام الله/سما/

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات نقابة المهندسين والتي جرت يوم أمس الخميس، فوز المهندسة نادية حبش برئاسة النقابة، وهي من تحالف اليسار وحماس، فيما فاز منذر البرغوثي بمنصب نائب الرئيس وهو من فتح، كما فاز رياض عبد الكريم بمنصب أمين الصندوق وهو من تحالف اليسار وحماس، وفاز عز الدين ابو غربية بمنصب أمانة السر لنقابة المهندسين وهو من فتح.

واظهرت النتائج ،فوز حركة فتح برئاسة 9 فروع للنقابة وهي: قلقيلة، طولكرم، طوباس، سلفيت، رام الله، القدس، بيت لحم والخليل.

فيما فاز تحالف اليسار مع حماس برئاسة فرعي: نابلس و جنين.

وبهذه النتيجة تكون فتح قد حصلت على 11 مقعدا فيما حصل تحالف اليسار وحماس على 4 مقاعد من مجلس النقابة.

وتجري الانتخابات بمشاركة مهندسي الضفة والقدس بمعزل عن قطاع غزة.

وتوجه منذ صباح أمس الخميس، آلاف المهندسين في مختلف محافظات الضفة الغربية، للتصويت في انتخابات نقابتهم، واستمر الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء.

وتنافست في هذه الانتخابات عدة قوائم، أبرزها قائمتا "المهندس الفلسطيني" المدعومة من حركة فتح، و"العزم المهنية" المدعومة من حركة حماس والجبهة الشعبية.

ويتكون مجلس النقابة من 15 عضوا على مستوى الضفة الغربية ويترشح له أربعة مرشحين وهم رئيس النقابة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ويتم اختيارهم بشكل مباشر على مستوى الضفة الغربية.

كما يتكون مجلس النقابة من 11 عضوا آخرين، يترأسون أفرع المحافظات الـ11 التي يتكون منها مركز القدس على مستوى محافظات الضفة الغربية.

وتضم نقابة المهندسين الفلسطينيين، التي تأسست عام 1963، في عضويتها قرابة 26 ألف مهندس ومهندسة، يقوم 11 ألفا و518 عضوا منهم بتسديد رسوم النقابة، ويحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وتعتبر المهندسة نادية حبش تعتبر ايضا اول امرأة مرشحة لمنصب نقيب المهندسين في تاريخ النقابات في فلسطين والمرأة الأولى والوحيدة التي تفوز برئاسة لجنة فرع لنقابة المهندسين