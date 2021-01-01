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تسهيلات جديدة للقطاع ستدخل حيّز التنفيذ

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وموعد دخولها لغزة

الجمعة 27 أغسطس 2021 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وموعد دخولها لغزة



غزة / سما /

نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، عن مصادر فلسطينية خاصة، قولها، أن تطميناتٍ قطرية وصلت إلى «حماس»، أمس، بخصوص المنحة القطرية التي ستُصرف مطلع الشهر المقبل، وفق الآلية الجديدة التي تمّ التوصّل إليها بين الأمم المتحدة والقطريّين الأسبوع الماضي، عبر أحد البنوك الوافدة في غزة. 

وبحسب المصادر فقد أبلغ المصريون، الحركة، بتسهيلات إسرائيلية جديدة للقطاع ستدخل حيّز التنفيذ، بما فيها السماح بدخول مواد إعادة الإعمار عبر معبرَي رفح وكرم أبو سالم، وهو ما سيتيح البدء بعملية الإعمار باستخدام المنح التي قُدّمت لغزة بعد معركة «سيف القدس».

وبعد أيامٍ من التوتر في قطاع غزة، تخلّلتها تهديدات متبادلة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال وأخرى غير معلَنة من الفصائل إلى مصر، وفعاليّات غضبٍ شعبية في المنطقة الحدودية، برزت أمس مؤشّرات إلى نجاح اتّصالات احتواء التوتّر، مع إعادة السلطات المصرية فتح معبر رفح البرّي، وإعلان العدو عن تسهيلات اقتصادية جديدة لصالح الغزّيين. 

وفي ظلّ انخفاض حدّة الاشتباكات على حدود غزة خلال المسيرة الغاضبة التي وصلت المنطقة الحدوديّة مساء أوّل من أمس، أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح لتسهيل عودة العالقين في الجانب المصري وإدخال البضائع، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن السلطات المصرية أبلغتها بعودة العمل الطبيعي على المعبر في كلا الاتجاهين اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

 وتزامن الإعلان المصري مع إعلان إسرائيلي عن جملة تسهيلات جديدة لصالح القطاع. إذ قال مكتب المنسّق الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إنه تَقرّر توسيع إدخال المعدّات والبضائع لمشاريع مدنية دولية، وزيادة حصة التّجار المسموح لهم بالسّفر بمقدار ألف تاجر إضافي، بالإضافة إلى المصادقة على استيراد سيارات جديدة، والسماح باستئناف تجارة الذهب بين غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات والمزيد منها مشروطة بـ«الحفاظ على الاستقرار الأمني».

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