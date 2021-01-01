جيش الاحتلال يعطي تعليمات جديدة لجنوده على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

​كشف مراسل قناة كان العبرية روعي شارون صباح يوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي، أعطى تعليمات جديدة لجنوده المنتشرين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.



ووفقاً للمراسل الإسرائيلي، كنتيجة لعملـية استخلاص الدروس والعبر، من أحدث مطلع الأسبوع على حدود غزة، قرر الجيش وقف المتـظاهرين قبل مسافة طويلة من وصولهم إلى الجـدار.



وأشار المراسل إلى أن قوات الجيش ستعمل على منع وصول المتظاهرين إلى الجدار تحت أي ظرف، لأنه سيصبح من الصعب التعامل معهم من مسافة قريبة من الجدار، وهو ما سيؤدي ربما إلى نتيجة خطـيرة كالتي شاهدناها يوم السبت الماضي، على حد قوله.



يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع دعت لتنظيم وقفة احتجاجية عصر اليوم، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، ضمن الفعاليات الشعبية للضغط على إسرائيل للالتزام بتفاهمات التهدئة ورفع الحصار.