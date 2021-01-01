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استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في مسيرة غزة السبت الماضي

الأربعاء 25 أغسطس 2021 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في مسيرة غزة السبت الماضي



غزة / سما /

 استشهد الشاب أسامة خالد دعيح في العشرينات من عمره، فجر اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مشاركته في المسيرة التي نظمت على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وكان دعيح وهو من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، قد أصيب بجروح حرجة خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وتلقى دعيح العلاج في مستشفى الشفاء، وأجريت له عملية جراحية في محاولة لإنقاذ حياته وبقيت حالته خطيرة إلى أن أعلن عن استشهاده اليوم.

وكان نحو 41 مواطنًا منهم لا زالت حالة أخرى حرجة، قد أصيبوا بجروح خلال تلك المواجهات

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