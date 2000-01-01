وفاة عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة سعيد الخرومي اثر نوبة قلبية حادة

القدس المحتلة / سما /

توفي النائب عن القائمة الموحدة سعيد الخرومي، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة، حيث أعلن فجر اليوم الأربعاء، عن وفاة الخرومي في مستشفى سوركا في بئر السبع بعد أن حاول الأطباء إنقاذ حياته.

ووصل النائب الخرومي (49 عاما)، وهو ابن قرية شقيب السلام في النقب إلى مستشفى سوروكا وهو بحالة خطيرة جدا، وقامت الطواقم الطبية بعمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياته، لكن الأطباء أقروا وفاته تأثرا بإصابته بنوبة قلبية.

ونعت الحركة الإسلامية الجنوبية، والقائمة العربية الموحدة، سعيد الخرومي إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وجاء في بيان صادر عن الموحدة "سعيد الخرومي ابن شقيب السلام وابن النقب وابن مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني. أمضى سنين عمره في خدمة قضايا النقب رئيسا للجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ورئيسا لمجلس شقيب السلام، ونائبا عن الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة في البرلمان، ورئيسا للجنة الداخلية في الكنيست".

نشأ الخرومي وهو من مواليد 1972 في منطقة شقيب السلام في النقب. درس الابتدائية في مدرسة العزازمة ومن ثم شقيب السلام، ودرس الثانوية في قرية جت المثلث. حصل على اللقب الأول في الفيزياء من الجامعة العبرية في مدينة القدس.

بدأ مشواره بالتدريس في ثانوية شقيب السلام، ثم ما لبث أن انتخب عضوا في المجلس المحلي عام 2000، وبعدها رئيسا للمجلس المحلي (2004-2008).

خلال عمله في المجلس المحلي كان عضوا في المجلس القطري للتخطيط والبناء لمدة عامين، وعضوا في لجنة التخطيط والبناء للقرى العربية في الجنوب لمدة عشر سنوات (2004-2013).

شغل منصب الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومديرا لمكتبها السياسي بين الأعوام (2002-2014).

في السنوات الأخيرة أدار لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المظلة السياسية لنضال المواطنين العرب في النقب.

عام 2015 انتخب في المكان الخامس عشر في القائمة المشتركة، وبدأ إشغال مقعده في الكنيست وفق اتفاقية التناوب بين الأحزاب المكونة للقائمة المشتركة، بعد استقالة النائب عبدالله أبو معروف، في 11 آب/ أغسطس 2017.

وانتخب لعدة دورات نائبًا في الكنيست عن القائمة العربية الموحدة. وترأس مؤخرا لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية.