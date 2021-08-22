ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها (صور)

وكالات

نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" ظهرت فيها مع ابنتها الصغرى ليا وهما تلعبان وتشاهدان راقصات الباليه على التلفزيون.

وارتدت ليا بدلة راقصات الباليه وبدت وكأنها تحاول تقليد الراقصات المحترفات على الشاشة.





هيدا جزء من نهاري????????‍????❤

و إنتو كيف عم تقضوا وقتكن؟ pic.twitter.com/xAAQbHTUVJ — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 22, 2021



وعلق المتابعون معربين عن إعجابهم بجمال الطفلة الصغيرة التي كبرت عن آخر مرة نشرت فيها الفنانة اللبنانية صورا لها.

ومنذ ولادتها خطفت ليا الأضواء ولفتت الأنظار بجمالها الذي ورثته عن والدتها ووالدها الدكتور فادي الهاشم خصوصا لون عينيها الزرقاوين.