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قرد يشعل السوشيال ميديا بتقليده للبشر..فيديو

الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرد يشعل السوشيال ميديا بتقليده للبشر..فيديو



وكالات

تداول رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الأجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لأحد القرود قد عثر على قناع وجه وقام بتغطية وجهه والمشي بطريقة ساخرة مثل البشر.


وقد عثر القرد على قناع وجه أثناء تجوله في إحدى الشوارع، فقام بوضعه على وجهه مثل البشر، والمشي به بطريقة ساخرة.


ويبدو قناع الوجه أكبر من وجه القرد الصغير وهو ما تسبب في سقوطه أكثر من مرة عندما بدأ يتحرك به، كما يظهر الفيديو.
 
وتعد القرود من الحيوانات التي يمكنها تقليد البشر بطريقة ساخرة في العديد من الأمور ومنها استخدام أقنعة الوجه الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
وقد تسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم في تغيير غالبية أساليب الحياة عند البشر، الذين أصبحوا مجبرين على تغطية وجوههم للحد من انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي جعل بعض الحيوانات تقلدهم بطريقة ساخر

#قرد #السوشيال ميديا #كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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