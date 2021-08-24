قرد يشعل السوشيال ميديا بتقليده للبشر..فيديو

وكالات

تداول رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الأجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لأحد القرود قد عثر على قناع وجه وقام بتغطية وجهه والمشي بطريقة ساخرة مثل البشر.



وقد عثر القرد على قناع وجه أثناء تجوله في إحدى الشوارع، فقام بوضعه على وجهه مثل البشر، والمشي به بطريقة ساخرة.

If you’ve already seen a monkey find a mask and promptly put it on its face today then just keep on scrolling… pic.twitter.com/Lv3WpeukyS — Rex Chapman???????? (@RexChapman) August 24, 2021



ويبدو قناع الوجه أكبر من وجه القرد الصغير وهو ما تسبب في سقوطه أكثر من مرة عندما بدأ يتحرك به، كما يظهر الفيديو.



وتعد القرود من الحيوانات التي يمكنها تقليد البشر بطريقة ساخرة في العديد من الأمور ومنها استخدام أقنعة الوجه الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقد تسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم في تغيير غالبية أساليب الحياة عند البشر، الذين أصبحوا مجبرين على تغطية وجوههم للحد من انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي جعل بعض الحيوانات تقلدهم بطريقة ساخر