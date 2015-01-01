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بشرط..السعودية تزف بشرى سارة بشأن المقيمين من الدول المعلق القدوم منها

الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بشرط..السعودية تزف بشرى سارة بشأن المقيمين من الدول المعلق القدوم منها



الرياض/سما/

زفَّت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، بشرى سارة بشأن المقيمين القادمين من دول سبق تعليق قدومهم منها مباشرة إلى المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، أنه تقرر السماح بدخول المقيمين القادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، شريطة استكمالهم تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة، قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة.


وأشار المصدر المسؤول بالداخلية السعودية إلى أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات الصلة.

ومن المفترض شمول ذلك القادمين من دول أخرى، إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يوما السابقة لطلب دخول السعودية.

#السعودية

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