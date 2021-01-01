  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة



القدس المحتلة/سما/

طالب وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي عيساوي وفريج و الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي ‏اللواء جيورا آيلاند الى التحدث مع حركة حماس بشكل مباشر.

و قال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إن خيار الحرب والدخول في حملة عسكرية مع حماس في قطاع غزة يجب أن يكون الملاذ الأخير.
 
وأضاف فريج من حزب "ميرتس" في مقابلة مع إذاعة 103 FM العبرية، الثلاثاء، "علينا التفكير بشجاعة خارج الصندوق وفهم كيفية حل الأمور".

وتابع: "نحن بحاجة إلى التحدث إلى حماس مباشرة وليس من تحت الطاولة، وبحاجة إلى فهم كيفية تفكيك الضغط الحالي في غزة".

من جهة أخرى قال ‏اللواء جيورا آيلاند ، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي ، في حديث مع اذاعة جيش الاحتلال ⁩ : "لماذا هناك هدوء نسبي على الحدود الشمالية؟ لأنه على عكس غزة ، فإن الدولة اللبنانية غنية بالبنية التحتية وهناك العديد من الأشياء التي سيتم تدميرها في الحرب. ليس لدى قيادة غزة الكثير لتخسره".


وأضاف: "غزة بها كل عناصر الدولة المستقلة،  انقطعوا على الطريق ليس بسبب المؤسسة العسكرية أو الاعتبارات العسكرية البحتة ، ولكن بسبب بعض التثبيت للمصطلحات التي تقول إنهم منظمة إرهابية ولا نتحدث معهم. هذا غير صحيح. - دول الجوار تتحدث مع بعضها البعض "

#حماس #اسرائيل #غزة #التصعيد مع غزة

الأكثر قراءة اليوم

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

والدة القناص الإسرائيلي : هذا ما فعله نتنياهو معي وهكذا عاملني بينت ..

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

الأخبار الرئيسية

بيتان

عضو في الكنيست: السنوار يتلاعب بنا ولا يمكننا القضاء على حماس

مصر

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

شهي

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

تعليمات بمنع الاحتكاك المباشر وامتصاص الضربات: الأمور تتجه نحو تصعيد محتمل.. وحمـاس جاهزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية