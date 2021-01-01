مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

القدس المحتلة/سما/

طالب وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي عيساوي وفريج و الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي ‏اللواء جيورا آيلاند الى التحدث مع حركة حماس بشكل مباشر.

و قال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إن خيار الحرب والدخول في حملة عسكرية مع حماس في قطاع غزة يجب أن يكون الملاذ الأخير.



وأضاف فريج من حزب "ميرتس" في مقابلة مع إذاعة 103 FM العبرية، الثلاثاء، "علينا التفكير بشجاعة خارج الصندوق وفهم كيفية حل الأمور".

وتابع: "نحن بحاجة إلى التحدث إلى حماس مباشرة وليس من تحت الطاولة، وبحاجة إلى فهم كيفية تفكيك الضغط الحالي في غزة".

من جهة أخرى قال ‏اللواء جيورا آيلاند ، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي ، في حديث مع اذاعة جيش الاحتلال ⁩ : "لماذا هناك هدوء نسبي على الحدود الشمالية؟ لأنه على عكس غزة ، فإن الدولة اللبنانية غنية بالبنية التحتية وهناك العديد من الأشياء التي سيتم تدميرها في الحرب. ليس لدى قيادة غزة الكثير لتخسره".



وأضاف: "غزة بها كل عناصر الدولة المستقلة، انقطعوا على الطريق ليس بسبب المؤسسة العسكرية أو الاعتبارات العسكرية البحتة ، ولكن بسبب بعض التثبيت للمصطلحات التي تقول إنهم منظمة إرهابية ولا نتحدث معهم. هذا غير صحيح. - دول الجوار تتحدث مع بعضها البعض "