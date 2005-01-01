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كوشنر يتبرع لأول حفل ديني يهودي في البحرين

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر يتبرع لأول حفل ديني يهودي في البحرين



المنامة/سما/

كشفت جميعة الجاليات اليهودية في الخليج العربي أن الكنيس اليهودي في البحرين، بيت الوصايا العشر، قد احتفل لأول مرة منذ عام 2005 بعيد بار ميتسفا.

وأفادت الجمعية، التي لم تعد تتستر على نشاطاتها،  أن فتى بار ميتسفا قد قراً لفائف توراتية ، قدمها كهدية  جاريد كوشنر، صهر ومستشار  الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاءت هذه المراسم بعد عام من توقيع اتفاقية التطبيع بين البحرين وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويوجد حاليا 50 يهودياً يعيشون في البحرين.

وأشار البيان إلى أن اليهود احتفلوا، ايضاً، في بار ميتسفيا في سلطنة عمان مؤخراً.

ويقام حفل بار ميتسفا عادة عندما يبلغ الفتى اليهودي 13 من عمره.

#جاريد كوشنر #البحرين

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