ارتفاع نسبة المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى بعد العدوان على غزة

القدس المحتلة / سما /

أظهرت معطيات نشرتها جهات يمينية متطرفة، اليوم الاثنين، إن هناك قفزة في أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ أعيد سمح باقتحامه مجددًا بعد عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير على قطاع غزة).

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هناك زيادة وصلت إلى نحو 60%، حيث وصل أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى 9804، مقارنةً بـ 6133 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تلك الجهات ومنها ما يسمى “أمناء جبل الهيكل”، فإن هذه الزيادة ترجع على الأرجح إلى حقيقة التحسن في وضع اليهود داخل الأقصى، والسماح لهم بإقامة الصلوات علناً.