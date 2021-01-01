"هيئة الأسرى": إصابة أسير في معتقل حوارة بفيروس "كورونا"

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بإصابة أسير في مركز توقيف حوارة، جنوب نابلس، بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مركز التوقيف بعد ثبوت الإصابة ومخالطة ثمانية آخرين.

وأعلنت الهيئة، في بيان لها، "أن الأسير المصاب هو علي محمد خريوش، وقد ظهرت عليه بعض الأعراض كالحرارة المرتفعة والهزل العام".

وأضافت أن إدارة المعتقل عزلت، بسبب المخالطة، كلا من الأسرى: محمد نظمي محمود الأطرش، وأحمد فواز فايز أبو دواس، وعثمان جمال حسن، وسفيان محمود نمر عرار، وعبد السلام محمد بني عودة، وإبراهيم عمار إبراهيم عباس، ونضال عبد الرحيم عجولي، ومحمد سمير أبو زينة، وقد تم أخذ عينات للفحوصات.