تعليمات بمنع الاحتكاك المباشر وامتصاص الضربات: الأمور تتجه نحو تصعيد محتمل.. وحمـاس جاهزة

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 20 الاسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني قوله، إن جميع الأحداث بما في ذلك في الجنوب تشير جميعها إلى اتجاه واحد واضح، وهو أننا في طريقنا إلى تصعيد كامل.

ووفق القناة، أشار المسؤول الامني الى أنه رغم ذلك التعليمات التي تلقيناها من المستوى السياسي حتى الآن هي منع الاحتكاك المباشر قدر الإمكان وامتصاص الضربات في الأيام القريبة القادمة إلى أقصى حد، إلا إذا وقع حادث استثنائي يتطلب ردا فوريا.

بدوره، قال المحلل العسكري تال ليف رام، من إذاعة (103fm) الإسرائيلية، إن الأمور بدأت تتضح أكثر فأكثر، بأن "حمـاس جاهزة لجولة تصعيد جديدة، وأن جولة قتالية أخرى بينها وبين وإسرائيل هي مسألة وقت فقط".

وأضاف: في الجيش يدركون أن الأمور تتجه نحو تصعيد محتمل، لأنه عندما تضع حمـاس الخط يمكن أن يكون التصعيد سريعا بدءاً ببالون حارق ورد الجيش، ثم إطلاق صاروخ وها نحن في جولة أخرى.

وشدد على أنه "يجب أن نفهم أنه في غياب أي تسوية سياسية أو ما شابه ذلك، فالاتجاه واضح جدا، سنكون على مسافة قصيرة نحو جولة قتالية، لكن لا يعني أنها ستبدأ صباح الغد".