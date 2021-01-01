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مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

الإثنين 23 أغسطس 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة



رام الله/سما/

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن ان اغلاق مصر لمعبر رفح لم يكن لاسباب فنية بل للشباب تتعلق بغضب القاهرة من الاحداث الاخيرة على الحدود مع قطاع غزة.
وقالت المصادر لـ"سما" ان القاهرة تشعر بالاحراج الشديد من التصعيد الاخير والذي جاء بعد زيارة وزير المخابرات المصري الى تل ابيب ورام الله وقطعه تعهدات باستتباب الهدوء على حدود غزة فيما بدات اسرائيل في تقديم تسهيلات محدودة للقطاع كان من المنتظر ان تتسارع وتيرتها خلال الايام المقبلة.
واوضحت المصادر ان اتصالات مكثفة تجري مع الجانب المصري لاعادة فتح المعبر امام الاف العالقين الفلسطينيين من الطلاب والمرضى والزوار .
 

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