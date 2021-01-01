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الفصائل بغزة تعلن عن استمرار الفعاليات الشعبية حتى تحقيق تلك المطالب ..

الأحد 22 أغسطس 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل بغزة تعلن عن استمرار الفعاليات الشعبية حتى تحقيق تلك المطالب ..



غزة / سما /

اكدت  الفصائل الفلسطينية بغزة في مؤتمر صحفي اليوم الاحد استمرارها  في الفعاليات الشعبية دون تردد أو تراجع .

وقالت الفصائل الفلسطينية :" مستمرون في فعالياتنا الشعبية دون تردد او تراجع حتى يكف الاحتلال عن قدسنا وشعبنا وحتى يكسر حصار غزة ويتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ويتوقف عن عرقلة الاعمار وحرمان غزة عن الانفتاح على العالم.

واضافت :" نرفض العدوان الصهيوني على قطاع غزة وهو المسؤول عن استهدافه المواطنين العزل وهذا العدوان لن يفت من عضضنا.

وتابعت : " ستمضي فعالياتنا الشعبية وفق خطة ورؤية وندعو أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات.

ووجهت الفصائل  رسالة بالقول :" نقول للعالم وللأصدقاء والوسطاء أن غزة جزء من فلسطين ولن ينجح أحد في عزلها عن وطنها وشعبها ولن نقبل باستمرار حصارها.

يتبع ..

#الفصائل الفلسطينية #غزة #حصار غزة #الضفة الغربية #القدس #الاحتلال

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