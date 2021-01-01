عودة نجم ريال مدريد من الإصابة بعد غياب طويل

وكالات / سما /

شهدت قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي عودة الظهير الأيمن داني كارفاخال وذلك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

غاب عن قائمة المرينجي في مواجهة ليفانتي كلاً من ميندي ومارسيلو وكروس ومودريتش وسيبايوس وماريانو بسبب الإصابة.

وشهدت القائمة عودة كارفاخال إلى جانب المدافع فاييخو والذي ظهر بعد تسجيله في قائمة الريال بالاتحاد الإسباني بدلاً عن فاران.

ستكون عودة كارفاخال مهمة حتى وإن لم يلعب أساسياً لأنها تعني عودة التنوع والخيارات على الدكة للمدرب الإيطالي وخصوصاً مع عدم إقناع أودريوزولا.

عودة كارفاخال تأتي بعد غياب لمدة 116 يوماً بسبب الإصابة حيث كانت مباراته الأخيرة في 27 أبريل الماضي أمام تشيلسي في ملعب دي ستيفانو ولم يكن قادراً على لعب أي مباراة في فترة التحضيرات.

سيعود كارفاخال بشكلٍ تدريجي لتجنب الإصابة والتأكد من جاهزيته بالكامل وخصوصاً بسبب مشاكله العضلية التي جعلت تواجده بشكلٍ مستمر في الموسم الماضي صعباً.