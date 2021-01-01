هدم منازل ومنشآت قيد الإنشاء في أم الفحم

القدس المحتلة / سما /

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة ووحداتها الخاصة، منازل ومنشآت قيد الإنشاء في أم الفحم، بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الأحد، علما أن لجان التنظيم والبناء أصدرت إخطارات قبل عدة أشهر بهدم عشرات المنشآت.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، داهمت الشرطة معززة بالوحدات الخاصة منطقة سويسة ووادي الحرمية في أم الفحم، وقامت بإغلاق المنطقة وحصارها وفرضت طوقا عليها، وقامت بتنفيذ عملية هدم لمنزلين تعود لعائلة جبارين.

ومنعت الشرطة من السكان وأصحاب المنازل والمنشآت التوافد إلى المنطقة التي طالها الهدم، ووفرت الحماية لعشرات الجرافات والمجنزرات التي شرعت بتنفيذ الهدم.

وفي أيار/مايو الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية، قرارات هدم لبيوت قيد الإنشاء في مدينة أم الفحم، وشملت القرارات والإخطارات 25 منزلا قيد الإنشاء في سويسة ووادي الحرمية.

وتشهد بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، حيث تمتنع لجان البناء والتنظيم على استصدار التراخيص للمنازل وتسارع في الهدم.

ويستمر هدم المنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يجمد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.

وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.