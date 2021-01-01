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حماس : اتفافية استعادة الدعم المالي الاميركي الاونروا كارثية وتهدف لشطب المؤسسة الاممية

السبت 21 أغسطس 2021 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : اتفافية استعادة الدعم المالي الاميركي الاونروا كارثية وتهدف لشطب المؤسسة الاممية



غزة/سما/


قال القيادي في حركة حماس د.باسم نعيم ان الاتفاقية  التي وقعتها وكالة الغوث مع الولايات المتحدة الامريكية "إطار التعاون ٢٠٢١-٢٠٢٢"، بهدف استعادة التمويل الامريكي بعد وقفه في عهد ترامب، كارثية، تفرغ الوكالة من تفويضها المكلفة به وتحولها لأداة تنفيذية لدى وزارة الخارجية الامريكية.

 وقال نعيم في تصريحات له اليوم ان الاتفاقية المذكورة تحقق ما تهدف اليه اللوبيات الصهيونية في شطب المؤسسة الأممية، على طريق شطب ملف اللاجئين الفلسطينيين، بمعنى مالم تحققه صفقة القرن بالقوة، ستحققه الإدارة الجديدة بالابتزاز المالي.

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