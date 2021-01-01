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الفصائل تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للوسطاء

السبت 21 أغسطس 2021 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للوسطاء



غزة /سما/

حذرت فصائل العمل الوطني والإسلامي، مساء اليوم، الاحتلال من مواصلة اعتداءاته بحق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا نصرة للقدس ورفضاً لابتزاز غزة بعد معركة سيف القدس. 

ووجهت الفصائل رسالة للوسطاء الذين بدأوا اتصالاتٍ مكثفةً لوقف الفعاليات الشعبية، مؤكدة أن شعبنا لن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه الوطنية 

وأكدت الفصائل أن غزة ستبقى تدافع عن دورها الوطني وعن حقها في الحياة الكريمة الحرة في كل المجالات وما عليهم سوى الضغط على الاحتلال ليتوقف عن عدوانه وابتزازه وحصاره لقطاع غزة.

كما توجهت بالتحية لشعبنا الفلسطيني الذي لبّى بعشرات الآلاف دعوتنا لإحياء ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك بمهرجان شعبي مركزي حاشد في مخيم ملكة شرق مدينة غزة. 
 

#الفصائل الفلسطينية #المقاومة الفلسطينية #الشعب الفلسطيني #حصار غزة #اسرائيل

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