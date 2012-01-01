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رسالة من الشهيد أبو شنب للجعبري قبل 27 عامًا

السبت 21 أغسطس 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من الشهيد أبو شنب للجعبري قبل 27 عامًا



غزة/سما/

مع حلول الذكرى الثامنة عشر لاغتيال إسماعيل أبو شنب القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كُشف النقاب عن رسالة أرسلها إلى الشهيد أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام الذي اغتالته "إسرائيل" عام 2012.

وحملت الرسالة المكتوبة قبل 27 عامًا كلمات خطّها أبو شنب بيده إلى الجعبري أثناء اعتقالهما في سجن "عسقلان" بتاريخ 17 ديسمبر 1994، جاء فيها "عسى الله أن يجمع بيننا في ساحات الوغى ودروب الجهاد لرفع راية الحق خفاقة فوق ربوع أقصانا الحبيب وبلادنا الغالية".

 ويوافق اليوم، 21 أغسطس من كل عام، ذكرى اغتيال أبو شنب بعدما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارته في مدينة غزة.



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#اسماعيل ابو شنب #الجعبري #احمد الجعبري #كتائب القسام

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