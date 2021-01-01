جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه..صور وفيديو

وكالات/سما/

احتفل الفنان السوري جورج وسوف، بزفاف ابنه جونيور، وسط حضور عدد من الشخصات المشهورة والأصدقاء المقربين.

ونشر الإعلامي اللبناني "نيشان" صورة من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وحرص على تهنئة جورج وسوف، قائلا "ألف مبروك يا أبو وديع"، فيما ظهر بالصورة ابن جورج وسوف الأكبر "وديع وسوف"، والمخرج الشهير طوني قهوجي.



كما شارك نيشان، أيضا مقطع فيديو ظهر فيه العريس "جونيور" وقد اتجه إلى الطاولة التي يجلس عليها والده واحتفل معه برقصة عفوية، بينما قام ابنه الأكبر "وديع" بتقبيل رأسه.



وتزوج "جونيور" من إيلينا سركيس، وسط فرحة كبيرة، وذلك بعد مرور 9 أشهر على خطوبتهما في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.



هذا وكان قد احتفل جورج وسوف بخطبة ابنه "جونيور"، في 14 ديسمبر من العام الماضي، حيث شارك حينها جمهوره عبر "فيسبوك" صورا للخطيبين متمنيا لهما السعادة في حياتهما.



وعلق جورج وسوف، على الصور قائلا ”ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة الـ moderne نظراً للأوضاع الكورونية"، مضيفا "إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا".