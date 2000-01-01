استطلاع: قوة الليكود تتعزز و6 مقاعد للمشتركة وتأرجح أحزاب بالائتلاف

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 12، مساء الجمعة، أنّ قوة حزب الليكود التمثيليّة تعززت بمقعدين ليصل إلى 32 مقعدا، في حين تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، بينما تتأرجح القائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، بالإضافة إلى حزبين آخريْن من الائتلاف الحكوميّ، بالقرب من نسبة الحسم، إذ تتحصل على 4 مقاعد.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد "ميدغام (عيّنة)" برئاسة مانو غيفاع، أنّ حزب "ييش عتيد" يبقى الحزب الثاني من حيث القوة، إذ يتحصّل على 20 مقعدا.

وحصل حزب "شاس" الحريديّ على 9 مقاعد، في حين حصل كل من حزب "كاحول لافان"، وحزب العمل، على ثمانية مقاعد لكلّ منهما.

وأوضح الاستطلاع أنّ كتلة "يهدوت هتوراه"، تتحصل على 7 مقاعد، في حين تتحصل أحزاب؛ "يمينا"، والمشتركة و"يسرائيل بيتنو" و"الصهيونية الدينية"، على 6 مقاعد لكلّ منها.

وتتأرجح ثلاث قوائم عند نسبة الحسم، المحددة بـ4 مقاعد، وجميعها من الائتلاف الحكوميّ، وهي "تيكفا حداشا" و"ميرتس"، والموحّدة التي يرأسها، منصور عباس.

التعامُل مع الجائحة

ويوضح الاستطلاع أن 59%، أعطوا الحكومة درجة سيئة في التعامل مع جائحة كورونا، فيما صنّف 35%، أداء الحكومة بأنه "جيد".

ورأى 40% من المستطلعة آراؤهم، أنّ أداء رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، "جيد"، في حين قال 51% إنه "سيئ"، في حين قال 43% إن أداء وزير الخارجية، يائير لبيد "جيد"، فيما اعتبر 45% أنه أداءه "سيئ".

وذكر 60% من المستطلعة آراؤهم، أن أداء وزير الأمن ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، "جيد"، بينما قال 29% فقط، إنه "سيئ".

أيّ الحكومتين أفضل؟

وسُئِل المشاركون في الاستطلاع، عن أيّ الحكومتين أفضل، ليوضح 46% منهم أنهم يفضلون حكومة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، فيما ذكر 33% أنهم يفضلون حكومة بينيت.

كما سُئلوا عن أيٍّ من الشخصيتان، تفضّلون، ليشغل منصب رئيس الحكومة، من بين نتنياهو وبينيت، ليجيب 45% لصالح الأول، في حين تحصّل الثاني على تأييد 25% فقط.

كما أظهر نتنياهو تفوّقه في هذا الصدد على لبيد وغانتس كذلك، إذ رأى 47% أن نتنياهو أنسب من لبيد ليكون رئيسا للحكومة، في حين تحصل الأخير على 31% فقط.

كما تحصّل نتنياهو على نسبة 47% أمام غانتس الذي حظي بتأييد 26% فقط من المستطلعة آراؤهم، ليشغل المنصب.