الخارجية الأمريكية: تواصل واشنطن دعم تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة

واشنطن/سما/



قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تواصل دعم المساعدات الإنسانية لفائدة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر تويتر: "تشيد الولايات المتحدة بقطر لشراكتها المهمة مع الأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية حيوية إلى غزة".

وأضاف: "نأمل أن يتم تنفيذ ذلك في القريب العاجل. تواصل الولايات المتحدة دعم مساعدات إنسانية مماثلة لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة".



وأول أمس الخميس، أعلنت إسرائيل أنها اتفقت مع قطر والأمم المتحدة على آلية لنقل المساعدات من الدوحة إلى قطاع غزة.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أثناء إعلانه التوصل إلى الاتفاق إنه تواصل مع قطر بهدف إنشاء آلية تضمن وصول الأموال للمحتاجين، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية لإسرائيل.

من جهتها، قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بهدف توزيع 100 دولار لكل أسرة، من حوالي 100 ألف أسرة، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول.

وتدعم هذه الخطوة آفاق الإغاثة في القطاع بعد الدمار الذي لحق به بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

يذكر أنه جرى تعليق وصول المساعدات لغزة عقب القتال الذي اندلع في مايو/ أيار، لأسباب منها نزاع حول إسرائيليين تحتجزهم "حماس" منذ فترة طويلة، ونقاش حول كيفية منع "حماس" من الوصول لأموال المساعدات.