  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

بطل أفلام "جيمس بوند" يقرر التخلص من كل أمواله قبل وفاته حتى لا تصل لأبنائه!

السبت 21 أغسطس 2021 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطل أفلام "جيمس بوند" يقرر التخلص من كل أمواله قبل وفاته حتى لا تصل لأبنائه!



وكالات

كشف الممثل البريطاني، دانيال كريغ، الذي يؤدي دور "جيمس بوند"، أنه ليس لديه أي خطط لترك ميراثا لأطفاله، وذلك لأنه يجد هذه الممارسة "مقيتة".

وقال كريغ، 53 عاما، في تصريحات لمجلة "كانديس" البريطانية: "لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم، أعتقد أن الميراث هو أمر مقيت للغاية".

وأضاف: "فلسفتي في الحياة، هي التخلص من المال أو التخلي عنه لأعمال خيرية قبل أن تموت"، ثم أردف بالقول: "أليس هناك قول مأثور قديم مفاده أنك، إذا مت رجلا ثريا فقد فشلت"؟

وضرب دانيال كريغ مثالا برجل الصناعة الأمريكي أندرو كارنيغي، وتبرعه بمليارات الدولارات قبل وفاته عام 1919، وعلق على ذلك بالقول: "ذلك يُظهر مدى ثرائه (كارنيغي)، لكنني أراهن أنه احتفظ ببعض من المال لنفسه أيضا".

ويشارك دانيال كريغ الذي تبلغ ثروته الصافية 160 مليون دولار، ابنته إيلا البالغة من العمر 29 عاما من زوجته السابقة، فيونا لودون، التي تزوجها من عام 1992 إلى 1994.

وكريغ متزوج حاليا من الممثلة البريطانية، راتشيل وايز (51 عاما) منذ عام 2011، وأنجبا ابنة في عام 2018.

وجمع كريغ جزءا كبيرا من ثروته من تجسيده دور العميل السري البريطاني "جيمس بوند" في الأفلام التي تحمل اسمه، وينتظر العرض الأول لأحدث أفلام الشخصية السينمائية الشهيرة بعنوان No Time to Die في 28 سبتمبر المقبل.

#جيمس بوند

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "السنوار يعلم جيداً.. ليس لدى بينيت حكومة بدون أموال قطرية" وهذا هو الاختبار التالي ..

ضربوها وجردوها من ملابسها.. مئات الرجال يعتدون بوحشية على فتاة باكستانية (فيديو)

ارتفاع اسعار العملات

ضاحي خلفان يستفز أميرا سعوديا بتغريدة حول إيران .. هكذا رد الأمير

نجمة البوب الأفغانية آريانا تنجح في الفرار إلى تركيا و تظليل صور النساء على واجهات المحلات

لأول مرة... باص يتحول إلى سينما متنقلة تجوب غزة (صور وفيديو)

إسرائيل لا تريد معركة بغزة تقود لتصعيد مقابل لبنان أيضا

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: العمادي يصل غزة الشهر المقبل والسلطة الفلسطينية غاضبة

بايدن

يديعوت: الخروج الأمريكي من أفغانستان يشبه يوم هروب إسرائيل من لبنان عام 2000

بن غوريون

إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن رسالة خطها بن غوريون أيد فيها تنفيذ عمليات انتقامية ضد عرب

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر: دخلنا في الموجة الثالثة من كورونا.. وأعداد الاصابات تتضاعف

حماس

صحيفة عبرية تتساءل: هل ستؤدي الاتصالات الجارية بين مصر وإسرائيل إلى تسوية في غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية