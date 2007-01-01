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إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن رسالة خطها بن غوريون أيد فيها تنفيذ عمليات انتقامية ضد عرب

الجمعة 20 أغسطس 2021 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن رسالة خطها بن غوريون أيد فيها تنفيذ عمليات انتقامية ضد عرب



القدس المحتلة / سما /

ورد في رسالة كتبها بن غوريون رئيس الحكومة الإسرائيلية سابقاً، عام ١٩٦٦ أيد فيها القيام بعمليات انتقامية ضد الأردن ” عوضاً عن الجيش يقوم سكان المنطقة بعمليات انتقامية”.

وذكرت القناة 20 الاسرائيلية أنه وفقاً لبن غوريون توجد حاجة لاستبدال أنماط محاربة التسلل، وعوضاً عن الاعتماد على النشاطات السياسية، كما اعتقد شيرت، يتوجب على إسرائيل العودة لسياسة الانتقام العسكري، بدون هوادة. وطالب شيرت بارتكاز السياسة الأمنية على التنسيق الكامل مع اعتبارات السياسة الخارجية.

قامت وحدة المظليين ٨٩٠ والوحدة الخاصة ١٠١ في خريف العام ١٩٥٣ بالاعتداء على قرية قبية وقتلوا عشرات المدنيين تحت ذريعة مقتل يهودي في منطقة إيهود. ورغم ذلك نفى بن غوريون أن تكون هذه عملية عسكرية وزعم قيام سكان المنطقة الحدودية بهذه العملية على مسؤوليتهم الخاصة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي بتاريخ ٦٦/١١/١٣ بلدة السموع جنوب الخليل في أعقاب عملية ضد أهداف إسرائيلية، وفجر عشرات المنازل وقتل ١٨ أردنياً وقتل جندي إسرائيلي واحد، وبصورة موازية للاقتحام البري اندلعت معركة جوية بين ثمان طائرات أردنية وأربع طائرات إسرائيلية.

وكتب بن غريون في الرسالة الموجهة إلى شلومو كتسير أنه لا يؤمن بنشاطات لحماية الحدود فقط ولمنع الاعتداءات من خلفها، ولذا يتوجب التفكير بعمليات ايجابية يقوم بها سكان المنطقة اليهود، ولهذا يتوجب حصولهم على تدريبات خاصة ومن الممكن دعمهم بمتطوعين من مدينتهم”.

#بن غوريون #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #العرب #الجيش الاردني

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