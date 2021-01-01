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"فيسبوك" تكافئ شابا عراقيا لاكتشافه ثغرة أمنية خطيرة بالموقع

الجمعة 20 أغسطس 2021 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" تكافئ شابا عراقيا لاكتشافه ثغرة أمنية خطيرة بالموقع



وكالات/سما/

أفاد مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم الجمعة، بأن شركة "فيسبوك" قدمت مكافأة للشاب العراقي، مؤمل أحمد شكير، بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة في موقعها الإلكتروني.

ونقل المركز في بيان عن شكير قوله إن "الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات"، مضيفا أنه قام بإبلاغ شركة "فيسبوك" عنها، وقامت الأخيرة بإصلاحها وكافأته بمبلغ مالي قدره 4000 دولار.


وقال المركز إن "فيسبوك" وضعت اسم مؤمل في "قائمة الشكر" لديها لعام 2021، حيث شغل مؤمل فيها المركز 36 من أصل 129 اسما من حول العالم، شكرتهم الشركة نيابة مستخدميها.

يذكر أن العراقي مؤمل أحمد سبق وأن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة نتيجة كشفه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وإنستغرام.

#فيسبوك #شاب عراقي #احمد شكير

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