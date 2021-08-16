حماس تعلق على عدوان الاحتلال على سوريا

غزة / سما /

​-قالت حركة حماس ان السلوك العدواني للاحتلال ، والذي كان القصف على سوريا الليلة أحد حلقاته، هو سبب حقيقي للتوتر في المنطقة.

واضافت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم "لابد من تصدي حقيقي لهذا السلوك العدواني الصهيوني ووضع حد له وردعه عن مواصلة هذا العدوان" .

وأفاد مراسل فضائية "الميادين" في دمشق يوم الخميس، بسماع أصوات انفجارات في سماء دمشق جرّاء تصدّي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريفي دمشق الغربي وحمص الجنوبي.

مراسل وكالة الانباء السورية "سانا" نقل كذلك سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق، وقال إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء المدينة.

وقال مصدر عسكري سوري إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وإن العدوان استهدف بعض النقاط في محيط دمشق وحمص".

وأكّد المصدر أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وقبل الانفجار، سمع أصوات تحليق للطيران الإسرائيلي في عدد من المناطق اللبنانية.