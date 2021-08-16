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"الصحة الإسرائيلية" تلغي حظر تبرع مثليي الجنس بالدم

الجمعة 20 أغسطس 2021 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة الإسرائيلية" تلغي حظر تبرع مثليي الجنس بالدم



القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتس، رفع الحظر عن تبرع الرجال مثليي الجنس بالدم، في خطوة تشكل تغييرا لسياسة كانت معتمدة منذ عقود خوفا من مرض الإيدز.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن الاستمارات التي ينبغي ملؤها قبل التبرع بالدم ستغير اعتبارا من الأول من أكتوبر، مشيرة إلى أن "البند الذي يحظر تلقي الدم من رجل أقام علاقات جنسية مع رجل آخر (حتى لو كان شريكا دائما) سيلغى".

ويسمح للرجال المثليين حاليا بالتبرع بالدم إذا مر عام على إقامتهم آخر علاقة جنسية.

أما الخيار الآخر فهو تجميد البلازما من دمهم أربعة أشهر لضمان عدم وجود "أمراض معدية"، على ما شرح إسعاف نجمة داوود الحمراء.

وستشمل الاستمارات المعدلة فقرة جديدة تحظر لمدة ثلاثة أشهر التبرعات من الأشخاص الذين "أقاموا علاقات جنسية عالية الخطورة مع شريك جديد أو مع شركاء عدة".

وقال هورويتس، وهو مثلي الجنس، في بيان "إن حظر تبرع المثليين بالدم كان من مخلفات الصورة النمطية عائدة إلى الماضي"، مؤكدا أن "أي متبرع بالدم يسعى إلى إنقاذ الأرواح سيلقى المعاملة نفسها، بغض النظر عن جنسه أو توجهه الجنسي".

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