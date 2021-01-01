وزير الجيش الاسرائيلي عن المنحة القطرية: لدينا القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الامن الاسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم، إنه تم الاتفاق على آلية جديدة لتحويل المنحة القطرية إلى غزة من خلال الأمم المتحدة وأحد البنوك في قطاع غزة مباشرة إلى مئات الآلاف من سكان غزة المحتاجين وتحت الإشراف.



وأعرب في كلمة مسجلة، نشرتها صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن شكره لقطر "على دورها الإيجابي في المنطقة"، مشيراً إلى أن لدى إسرائيل القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين.



وأكد غانتس أن تل أبيب ستواصل حوارها مع السلطة الفلسطينية لبحث إمكانية وجود آلية أخرى يتم من خلالها تحويل الأموال بشكل خاضع للرقابة، وفق تعبيره.



وأشارت الصحيفة الاسرائيلية، الى أن الآلية الجديدة، لا تتضمن حل بخصوص رواتب موظفي غزة.

