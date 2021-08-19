عائلة ابو حصيرة تصدر بيانا حول وفاة فتاتين جراء حادث سير تسبب فيه أحد أبنائها

غزة /سما/

أصدرت "عائلة أبو حصيرة"، مساء اليوم، بيانا توضيحيا حول وفاة فتاتين جراء حادث سير تسبب فيه أحد أبناء العائلة أثناء عمله كسائق على شارع الرشيد شمال قطاع غزة.

ووفق البيان، فإن العائلة ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الحدث بادرت لتطويقه عبر التواصل مع جهات الاختصاص الأمنية، والجهات المجتمعية، مؤكدين لهم ضرورة و أهمية أن يأخذ القانون مجراه، وأن تستكمل جميع الإجراءات اللازمة قانونياً ومجتمعياً، كما نشير أن ابننا السائق وبمجرد وقوع الحدث قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية في مكان الحدث وعلى الفور، وذلك خلاف ما ذاع و انتشر بالخصوص داعين الجهات الإعلامية ونشطاء مواقع التواصل إلى تحري الدقة والموضوعية حفاظاً على مشاعر العائلتين الكريمتين، وتعزيزاً لحالة السلم المجتمعي التي نأمل أن تبقى عنواناً لقطاعنا المجاهد.

وأعلنت عن استعدادها الكامل لتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية والمجتمعية لكل ما ترتب على الحادث من آثار أليمة ألمت بالعائلتين الكريمتين واللتان تربطنا بهم علاقة نسبٍ وجيرة ممتدة زماناً ومكاناً.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

???? بيان صادر عن عائلة أبو حصيرة ????

قال الله تعالى: {وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ}

تتقدم "عائلة أبو حصيرة" في الوطن والشتات بالتعزية والمواساة من عائلتي "كريزم وشحيبر" بوفاة ابنتيهما|

▪︎ المرحومة -بإذن الله تعالى- سمر فارس كريزم.

▪︎ والمرحومة -بإذن الله تعالى- شهيرة صائب شحيبر.

الذين ارتقوا إثر حادث سير مؤسف وقع مساء أول أمس الثلاثاء على شارع الرشيد شمال القطاع.

سائلين المولى الكريم لهم الرحمة والقبول، وأن يسكنهم ربنا أعالي جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

كما ندعوه سبحانه بكل معاني الرجاء بأن يعجل بشفاء الفتاة| سالي فارس كريزم

إننا وإذ نعزي العائلتين الكريمتين لنعبر عن وقوفنا بجانبهم في مصابهم الجلل والذي تسبب فيه أحد أبنائنا أثناء عمله كسائق، ونقله لمجموعة من الأشخاص من مدينة غزة لمنطقة الشمال.

وإن العائلة ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الحدث بادرت لتطويقه عبر التواصل مع جهات الاختصاص الأمنية، والجهات المجتمعية، مؤكدين لهم ضرورة و أهمية أن يأخذ القانون مجراه، وأن تستكمل جميع الإجراءات اللازمة قانونياً ومجتمعياً، كما نشير أن ابننا السائق وبمجرد وقوع الحدث قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية في مكان الحدث وعلى الفور، وذلك خلاف ما ذاع و انتشر بالخصوص داعين الجهات الإعلامية ونشطاء مواقع التواصل إلى تحري الدقة والموضوعية حفاظاً على مشاعر العائلتين الكريمتين، وتعزيزاً لحالة السلم المجتمعي التي نأمل أن تبقى عنواناً لقطاعنا المجاهد.

وتأكيداً على ما سبق فإننا في " عائلة أبو حصيرة" نعلن عن استعدادنا الكامل لتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية والمجتمعية لكل ما ترتب على الحادث من آثار أليمة ألمت بالعائلتين الكريمتين واللتان تربطنا بهم علاقة نسبٍ وجيرة ممتدة زماناً ومكاناً.

ونؤكد على أن خاطر عائلتي "كريزم وشحيبر" هو خاطرنا، ويؤثر فينا ما يؤثر فيهم، وأننا بصدد استكمال جميع الإجراءات اللازمة مع جهات الاختصاص.

أعظم الله أجر العائلتين الكريمتين، ورحم أمواتهم، وربط على قلوبهم..

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون..

عائلة أبو حصيرة

الخميس، 19/08/2021م

10 محرم، 1443 هجرياً