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الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و ( 535 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 19 أغسطس 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و ( 535 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة، و535 إصابة جديدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 2054 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وبينت إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 120464 إصابة، والحالات النشطة 3702 حالة، والمتعافين 115647 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1115 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 129 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 78 حالة.

وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 126851 شخصاً.

#فيروس كورونا #كورونا في غزة

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