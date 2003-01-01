أحمد حلمي يكشف عن "صدفة" جمعت بين 3 من أفلامه

وكالات / سما /

كشف الفنان المصري، أحمد حلمي، عن صدفة جمعت بين 3 من أشهر أفلامه السينمائية.

ونشر حلمي صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة "جيب شيروكي" حمراء اللون تصادف وأن ظهرت في أفلامه "ميدو مشاكل" من إنتاج 2003، و"زكي شان" (2005)، و"ظرف طارق" الذي عرض في 2006.

وسخر أحمد حلمي من استخدام نفس السيارة في أفلامه الثلاثة، قائلا، إن عليها أقساط يجب أن تسدد.

​وكان آخر أفلام أحمد حلمي "خيال مآتة"، الذي عرض في موسم عيد الأضحى عام 2019، ويشاركه بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وعبد الرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، كشف الإعلامي المصري، خيري رمضان، أن أحمد حلمي يستعد لتجسيد شخصية أديب نوبل الراحل، نجيب محفوظ في عمل فني.

وأكد رمضان في برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أنه حصل على المعلومة من مصادر خاصة.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2020، كشف أحمد حلمي لبرنامج "صاحبة السعادة" عن خوضه الدراما التلفزيونية في شهر رمضان 2021 بمسلسل جديد ينتمي إلى "الكوميديا السوداء"، لكن لم يتم عرضه.

وكان من المقرر أن يكون المسلسل هو أول بطولة مطلقة لأحمد حلمي في الدراما التلفزيونية، منذ آخر مسلسل شارك فيه عندما كانت بداياته الفنية "ناس ولاد ناس"، من إنتاج عام 1993، ومن بطولة الفنانة الراحلة، نادية لطفي.