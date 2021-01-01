معلومات هامة عن هاتف سامسونغ الجديد Galaxy Z Flip 3

وكالات / سما /

تتواصل التكهنات حول هاتف سامسونغ المرتقب Galaxy Z Flip 3 القابل للطي،الذي أطلقته الشركة منذ أيام قليلة.

وتشير المراجعات التي تمت حول الهاتف، إلى أن سامسونغ تمكنت من تطوير الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي صغير الحجم، وتجاوز عيوب الجيل السابق.

ورصد “aitnews”، مجموعة من المعلومات المهمة عن هاتف سامسونغ الجديد Galaxy Z Flip 3، لتوضح إمكانيات الجهاز.

1 ـ هاتف سامسونغ الجديد يتحمل الصدمات، حيث دعمت الشركة الهاتف القابل للطي، بطبقة خارجية من الألومنيوم المصفح، هي الأقوى في جميع هواتف سامسونج.

2 ـ يأتي الهاتف Galaxy Z Flip 3، بشاشة داخلية مغطاة بطبقة من Corning’s Gorilla Glass Victus، وهي تعتبر أحد أقوى طبقات الحماية التي طورتها الشركة.

3 ـ يتميز الهاتف الجديد القابل للطي، بأنه آمن في المطر وتحت الماء لمدة 30 دقيقة، حيث تستخدم سامسونغ معيار مقاومة المياه بقدرة IPX8.

4 ـ تمكنت سامسونغ من زيادة حجم الشاشة الخارجية لهاتفها Galaxy Z Flip 3، إلى 1.9 بوصة بدلا من 1.1 بوصة في الجيل السابق.

5 ـ تتميز شاشة هاتف سامسونغ، بعرض التنبيهات وبعض الأدوات المصغرة التي يمكن استخدامها لإدارة الهاتف بشكل سريع، بالإضافة إلى عرض كاميرا الهاتف لتتمكن من أخذ الصور الذاتية بصورة أكثر احترافية، ويمكنها عرض الساعة والتاريخ عبر أداة مصغرة خاصة بها.

6 ـ تأتي شاشة هاتف سامسونغ القابل للطي، بمعدل تحديث 120 هرتز، ويمكن جعل الشاشة تعمل بمعدل تحديث 60 هرتز من داخل قائمة الإعدادات للحصول على أداء بطارية أفضل.

7 ـ استخدمت سامسونغ في هاتفها Galaxy Z Flip 3 الألوان الهادئة المطفأة، وتتميز بكونها عملية أكثر من الألوان المعدنية اللامعة المستخدمة في الجيل السابق من الهاتف.

8 ـ يأتي الهاتف بسعر 1000 ألف دولار وهو أقل بكثير من سعر النسخة السابقة والتي بلغ سعرها نحو 1500 دولار.