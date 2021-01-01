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كيفية إخفاء الدردشات غير المرغوب فيها على واتس آب

الإثنين 16 أغسطس 2021 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية إخفاء الدردشات غير المرغوب فيها على واتس آب



وكالات / سما /

قدم واتس آب المملوك لـفيس بوك مؤخرًا ميزة جديدة لمجلد الدردشات المؤرشفة، حيث ستمكنك الميزة الجديدة من إخفاء الدردشات غير المرغوب فيها، وتظهر الدردشة المؤرشفة عادةً في الجزء العلوي عندما تتلقى رسالة جديدة على واتس آب، ولكن مع تطبيق هذه الميزة الجديدة، ستستمر الدردشة المؤرشفة في البقاء في مجلد الدردشات المؤرشفة ولن تظهر في أعلى قائمة الدردشة الرئيسية.

أما المرة الوحيدة التي ستظهر فيها هذه الدردشات مرة أخرى في القائمة الرئيسية هي عندما تختار إلغاء أرشفة المحادثة يدويًا، وقال واتس آب: "لقد سمعنا أن المستخدمين يريدون أن تظل رسائلهم المؤرشفة مخفية في مجلد الدردشات المؤرشفة ، بدلاً من العودة إلى قائمة الدردشة الرئيسية عند ظهور رسالة جديدة.

وتعني إعدادات الدردشات المؤرشفة الجديدة أن أي سلسلة رسائل تمت أرشفتها ستبقى الآن في مجلد الدردشات المؤرشفة ، حتى إذا تم إرسال رسالة جديدة إلى هذا الموضوع".

ومع هذه الميزة الجديدة ، يمكنك الآن التخلص من الرسائل المزعجة وغير المرغوب فيها. لذلك ، إذا كنت تريد أيضًا إخفاء الرسائل ، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:-

1- افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2- الآن انقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي ترغب في أرشفتها.

3- ستلاحظ الآن وجود زر أرشفة في الشريط العلوي.

4- اضغط على الزر لأرشفة الدردشة التي اخترتها.

5- يمكنك أيضًا أرشفة جميع الدردشات، للقيام بذلك، عليك النقر فوق الدردشات ثم الانتقال إلى المزيد من الخيارات> الإعدادات.

6- انقر الآن على الدردشات> سجل الدردشات> أرشفة جميع الدردشات.

ملاحظة مهمة: لا تؤدي أرشفة الدردشة إلى حذف الدردشة أو نسخها احتياطيًا إلى بطاقة SD الخاصة بك، وأيضًا، لن تتلقى إشعارات بشأن الدردشات المؤرشفة ما لم تتم الإشارة إليك أو الرد عليك.

#الدردشات #الدردشة #واتس آب #فيس بوك

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