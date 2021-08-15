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أول تعليق من حركة حماس على أحداث افغانستان..

الأحد 15 أغسطس 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حركة حماس على أحداث افغانستان..



الدوحة /سما/

علّق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، مساء يوم الأحد، على الأحداث في أفغانستان، واصفاً ما يجري بالـ"الانتصار الذي حققته طالبان".

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تنتصر طالبان اليوم بعد أن كانت تتهم بالتخلف والرجعية والإرهاب، وها هي الآن حركة أكثر ذكاءً وواقعية، وقد واجهت أمريكا وعملاءها، رافضة الحلول الوسط معهم، ولم تُخدع بالعناوين البراقة كالديموقراطية والانتخابات، ولا بالوعود الزائفة".

واعتبر  أن ما حدث في أفغانستان بمثابة :"درس مرت به كل الشعوب المظلومة، فهل من متعظ؟".

#موسى ابو مرزوق #حركة حماس #حركة طالبان #افغانستان

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