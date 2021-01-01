طالبان تسيطر على قصر الرئاسة.. كرزاي يعلن عن تشكيل “مجلس تنسيق” لنقل سلمي للسلطة

كابول /سما/

قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي إنه تم تشكيل مجلس تنسيق لنقل سلمي للسلطة بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، وسط تقدم طالبان.

وقال كرزاي على فيسبوك إنه تم تشكيل مجلس التنسيق للمساعدة في تجنب الفوضى الناجمة عن تقدم طالبان، فضلا عن الحد من معاناة الشعب والتعامل مع قضايا السلام.

ويضم المجلس في عضويته كلا من كرزاي، وأمير الحرب السابق قلب الدين حكمتيار، وعبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية.

وطلب المجلس من قوات الأمن الحكومية وقوات الأمن التابعة لطالبان تجنب الاشتباكات والفوضى.

وأكد عبد الله أن “الرئيس الأفغاني السابق” غادر البلاد، لكنه لم يعط تفاصيل عن المكان الذي فر إليه غني. وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أنه غادر إلى طاجيكستان.

وقال النائب الأول للرئيس أمر الله صالح على تويتر إنه لا يريد العمل مع طالبان ولن يرضخ أبدا للجماعة المسلحة. ووفقا للتقارير، فقد فر إلى ولاية بانجشير.

في السياق، قال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابل، اليوم الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني.

ولم يصدر تأكيد من الحكومة الأفغانية بخصوص ادعاء طالبان. كما لم يتسن الاتصال بمسؤولين في الحكومة على وجه السرعة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن مسؤول في “طالبان” (لم تسمّه) قوله إن “الحركة ستعلن قريبا “إمارة أفغانستان الإسلامية” من القصر الرئاسي في العاصمة كابل”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن عناصر حركته بدأت بالسيطرة على العاصمة الأفغانية كابل ومبانيها الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية للعاصمة.

وأوضح مجاهد في تغريدة على تويتر، الأحد، أن الحركة ترغب في بسط سيطرتها على العاصمة كابل بشكل سلمي، وأنها لا تستخدم القوة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد أن عناصر الحركة سيتولون فرض الأمن في العاصمة لمنع وقوع أي حالات نهب وسرقة.

وشدد على أن الحركة لن تسمح باقتحام منازل المدنيين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية بمغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، بالتزامن مع وصول عناصر طالبان إلى مشارف العاصمة كابل.

ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتمكنت حركة طالبان حتى اليوم من السيطرة على 31 ولاية أفغانية من أصل 34 ولاية بينها العاصمة كابل