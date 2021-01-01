فصائل وفعاليات طولكرم تعلن عن فعاليات للمطالبة بإنهاء أزمة الكهرباء

طولكرم /سما/

عقدت فصائل العمل الوطني واللجنة التنسيقية لاتحادات وفعاليات محافظة طولكرم، اليوم السبت، اجتماعاً في قاعة الغرفة التجارية، لبحث كافة الخطوات المطلبية لتحقيق حقوق طولكرم الخدماتية وحل مشكلة الكهرباء والقضايا المطلبية الأخرى.

وخلص الاجتماع إلى تنظيم اعتصام في تمام الساعة 11 من صباح الثلاثاء في ميدان جمال عبد الناصر ويوم الأربعاء المقبل، إعلان إضراب تجاري حتى الساعة 12 ظهراً، والخميس تنظيم موجة إعلامية مفتوحة عبر شبكات ومحطات التلفزة المحلية للحديث بكافة قضايا ومشاكل المحافظة.

كما تقرر عقد الاجتماع الدوري لكافة القوى والفعاليات والمؤسسات في محافظة طولكرم، وذلك في ساحة ميدان جمال عبد الناصر في تمام الساعة 12 من ظهر السبت للتباحث في كافة القضايا وتقييم الأوضاع وفقاً للتحركات المقرة.

كما تقرر التوجه من طولكرم إلى رام الله، لتنظيم اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء وإيصال رسالة طولكرم لصناع القرار ، يوم الاثنين الموافق 23 /8 /2021.

وأكدت القوى والمؤسسات والفعاليات والشخصيات المجتمعة، أن كافة الفعاليات ستتواصل وتتصاعد ببرنامج نضالي ومطلبي، وأن الجهود والاتصالات واللقاءات مع كافة الجهات ذات العلاقة ستستمر حتى يتم تحقيق الحقوق العادلة لمحافظة طولكرم بكافة تفرعاتها، وعلى رأسها إيجاد الحلول العملية والإستراتيجية لمشكلة التيار الكهربائي المؤرقة والمزمنة.