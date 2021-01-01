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واشنطن: حملة تطالب “فيسبوك” بإزالة اعلانات عنصرية تهاجم أعضاء كونغرس مناصرين لفلسطين

السبت 14 أغسطس 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: حملة تطالب “فيسبوك” بإزالة اعلانات عنصرية تهاجم أعضاء كونغرس مناصرين لفلسطين



واشنطن /سما/

 أطلق أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية، حملة ضد شركة “فيسبوك” تطالبها بازالة اعلانات مدفوعة الأجر مولتها منظمة اللوبي الاسرائيلي تستهدف عضوات كونغرس مؤيدات للحق الفلسطيني.

واتهمت عريضة وقع عليها حتى اللحظة أكثر من 3 آلاف أميركي، (ايباك) بتعريض حياة عضوات الكونغرس المؤيدات للحقوق الفلسطينية للخطر عبر نشر اعلانات كراهية مدفوعة الأجر ضدهن.

وطالبت العريضة التي أطلقتها منظمة “كود بينك” النسائية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، شركة فيسبوك بإزالة الإعلانات ضد العضوات: إلهان عمر، ورشيدة طليب، والكساندريا كورتيز، وكوري بوش، مشيرةً إلى أن اللغة المستخدمة في الاعلانات عنصرية وتحريضية تعرض حياة عضوات الكونغرس المنتميات لأقليات عرقية ودينية للخطر.

وأصافت، أن الاعلانات التي يتم نشرها ضد العضوات عارية عن الصحة وتتهم العضوات اتهامات باطلة لا اساس لها، وأحد الإعلانات التي تهاجم إلهان عمر يربطها بالإرهاب ويعرض حياتها لخطر شديد.  

وطالبت ادارة فيسبوك أن تعامل هذه الاعلانات ضمن معايير الشركة المجتمعية باعتبارها “محتوى مرفوض” كونها تحض على الكراهية.

#أنصار الحق الفلسطيني #الولايات المتحدة #فيسبوك #منظمة اللوبي الاسرائيلي

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