مستوطنون يعتدون بالضرب على سيدة بالخليل

الخليل /سما/

أصيبت مساء اليوم، سيدة برضوض وكدمات بعد تعرضها للاعتداء من قبل مجموعة من المستوطنين، خلال قيامها باستخدام كاميرا توثق انتهاكات واعتداءات مستوطني مستوطنة " كريات اربع "، على السكان في حي واد الحصين شرق المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل.

وأفاد جمال سعيفان، أن زوجته جهاد سعيفان قد تم اسعافها بواسطة سيارة اسعاف لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، وقد وصفت اصابتها بين طفيفة ومتوسطة.

وأضاف سعيفان، بان اعتداءات المستوطنين قد تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، وآخرها هجومهم اليوم على منازل المواطنين بحماية جنود الاحتلال.