القبض على مطلوب مديون بـ 750 الف شيكل في بيت لحم

بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة اليوم السبت، وبإسناد من قوات الأمن الوطني على مطلوب للعدالة صادر بحقه أمر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 750 ألف شيقل في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن مركز شرطة العبيدية في شرطة المحافظة وبإسناد من قوات الأمن الوطني وأثناء العمل الإعتيادي على الحاجز الأمني عند مدخل بلدة العبيدية تمكنوا من القبض على مطلوب للعدالة من سكان محافظة الخليل صادر بحقه أمر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 750 ألف شيقل.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.