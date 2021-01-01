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أعضاء “المشتركة” يتعهدون بإفشال خطط الحفريات بالمسجد الإبراهيمي

السبت 14 أغسطس 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء “المشتركة” يتعهدون بإفشال خطط الحفريات بالمسجد الإبراهيمي



القدس المحتلة / سما /

 زار وفد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، اليوم السبت، في جولة بالخليل وخاصةً في المسجد الإبراهيمي ومحيطه، للإطلاع على تطورات الأوضاع بالمنطقة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الوفد التقى بمسؤولين فلسطينيين من بلدية الخليل، للإطلاع على صورة التطورات والحفريات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية بالمنطقة.

وقال أيمن عودة رئيس القائمة في تصريحات له، إن جوهر عمل هذه الحكومة تعميق الاحتلال، وإزالة كل الأسباب لإمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وأشاد عودة في حديث له بالنيابة عن أعضاء قائمته، بالنضال الشعبي الذي يقوم به أهالي مدينة الخليل، متعهدًا بأن تعمل القائمة على ضمان عدم تنفيذ خطط حكومة بينيت – لابيد في المسجد الإبراهيمي.

وأكد على أن القائمة ستعمل على منع تمرير هذه المخططات والعمل على إفشالها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية بدأت في الأيام الأخيرة بعملية تطوير استيطانية لخدمة المستوطنين للوصول للمسجد الإبراهيمي.

#الكنيست الإسرائيلي #القائمة العربية المشتركة #احمد الطيبي #الحرم الابراهيمي

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